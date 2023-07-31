***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2023 18:59
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin vergi borcu, süresi içerisinde yaptığımız başvuru kapsamında daha önce yapılandırılmış olup, ilk 2 taksitinin ödemesi Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğüne bugün itibariyle gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177748
BIST
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18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 149,68
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
18:0526,9078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0313
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
18:0529,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0132
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5633
18:051.703,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,10
|Açılış
|: 1.703,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8789
|26,8852
|% 0,03
|
|Euro
|29,5843
|29,5917
|% -0,16
|
|Sterlin
|34,4365
|34,6092
|% 0,03
|
|Frank
|30,7653
|30,9507
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1440
|7,1799
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|10,26
|
|Altın Gr.
|1.703
|1.703
|9,88
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.068
|11.171
|28,00
|
|Yarım
|5.538
|5.611
|14,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.806
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|21,43
|21,45
|0,40
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59FORMT
Yüzde 6.67 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 924, 702 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 22 üstünde . İşlem hacmi 165, 505.00 milyon TL de
-
17:56MANAS
Yüzde 6.33 oranında artışla 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 911, 090 adet işlem
-
17:54AKENR
Yüzde 5.48 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 506, 867 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, TAVHL