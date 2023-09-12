***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş ‘ye ait Koyunlu Markasının kullandırılması ile ilgili olarakBağlar Mahallesi Muş Bulvarı N148/8 Güroymak/BİTLİS "adresinde faaliyet gösteren ADEL HALI TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STİ. İle aşağıda şartlar ve tarihleri belirtilen 2 adet marka kullanım sözleşmesi imzalanmıştır.Sözleşme 1.BİRKO ya ait Koyunlu markası ile YATAK, YATAK BAŞLIĞI, BAZA, YORGAN VE YASTIK ÜRÜNLERİNİN fason üretim yapılması ve üretilen ürünlerin yurt içinde tek satıcı olarak satısına dair başlangıç tarihi 01.09.2023 ve bitiş tarihi ise 01.09.2028 olan sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme 2.BİRKO ya ait Koyunlu markası ile 100 Tarak ve üzeri halıların ithal edilerek, yurt içinde tek satıcı olarak satısına dair başlangıç tarihi 01.09.2023 ve bitiş tarihi ise 01.09.2028 olan sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194163BIST