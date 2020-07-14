***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2020 16:50
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
birko@birko.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Tekstil, Makine Halısı Üretimi
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN TÜRKEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.06.2020 Yönetim Kurulu Üyesi 0.9561 Bağımsız Üye Değil
MUZAFFER KARAGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 07.06.2020 Almadı Bağımsız Üye Değil
GAMZE YILDIRIM 07.06.2020 Almadı 0.3017 Risk Yönetim Komitesi Başkanı
RİFAT BATTALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.05.2019 Almadı 0.0004 Bağımsız Üye Değil
BÜLENT İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 07.06.2020 Almadı 0 Bağımsız Üye Değil Risk Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859730
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8318
En Düşük
7,7736
18:05399,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,71
|Açılış
|: 399,25
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5807
|8,6238
|% -0,05
|
|Frank
|7,2829
|7,3268
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|6,71
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|7,90
|
|Tam
|2.671
|2.683
|8,10
|
|Yarım
|1.296
|1.313
|3,90
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,21
|4,22
|0,01
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|0,28
|
Seans Raporu
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Endeks 117, 652 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 21, 500.00 milyon TL de