***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postabirko@birko.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Tekstil, Makine Halısı ÜretimiYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN TÜRKEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.06.2020 Yönetim Kurulu Üyesi 0.9561 Bağımsız Üye DeğilMUZAFFER KARAGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 07.06.2020 Almadı Bağımsız Üye DeğilGAMZE YILDIRIM 07.06.2020 Almadı 0.3017 Risk Yönetim Komitesi BaşkanıRİFAT BATTALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.05.2019 Almadı 0.0004 Bağımsız Üye DeğilBÜLENT İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 07.06.2020 Almadı 0 Bağımsız Üye Değil Risk Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859730BIST