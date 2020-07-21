***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.07.2020 13:08
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN TÜRKEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 21.12.2019 Yönetim Kurulu Üyesi 0.9561 Bağımsız Üye Değil
MUZAFFER KARAGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 07.06.2020 Almadı Bağımsız Üye Değil
GAMZE YILDIRIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Mühendisi 07.06.2020 Almadı 0.3017 Bağımsız Üye Değil Risk Yönetim Komitesi Başkanı
RİFAT BATTALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 07.06.2020 Almadı 0.0004 Bağımsız Üye Değil
BÜLENT İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 07.06.2020 Almadı 0 Bağımsız Üye Değil Risk Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860711
BIST
13:17120.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 1.054,33
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
13:176,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
13:177,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
13:17402,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,89
|Açılış
|: 402,58
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,62
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.249.705
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.159.167
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.672.834
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|427.643
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.348.776
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|69.313.895
|% -10,00
|
|ARTI
|1,76
|132.959
|% -9,74
|
|KUTPO
|48,58
|40.421.045
|% -5,02
|
|FMIZP
|77,00
|41.997.025
|% -4,41
|
|ISBTR
|46.499,00
|94.999
|% -4,13
|
|GUSGR
|5,39
|600.606.827
|% -0,55
|
|ODAS
|2,85
|452.552.592
|% -0,35
|
|GARAN
|8,00
|441.828.075
|% 1,27
|
|TRGYO
|5,17
|423.376.301
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,31
|408.614.448
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,31
|408.614.448
|% 0,43
|
|ODAS
|2,85
|452.552.592
|% -0,35
|
|ADESE
|2,57
|352.624.476
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,70
|208.368.778
|% 1,80
|
|TSKB
|1,28
|113.876.236
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6740
|8,7175
|% 0,22
|
|Frank
|7,2833
|7,3271
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|6,35
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.612
|2.634
|10,50
|
|Tam
|2.691
|2.702
|10,80
|
|Yarım
|1.306
|1.322
|5,30
|
|Çeyrek
|655
|662
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,41
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,50
|4,51
|0,12
|
|B. Petrol
|44,22
|44,22
|0,94
|