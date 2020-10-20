***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKoyunlu Tekstil San. ve Tic. Aş. Halı Pazarlama 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı OrtakBirko Enerji elktrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş Elektrik Üretimi 100000 96850 TRY 96,85 Bağlı Ortaklık-Gayri Faalhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882569BIST