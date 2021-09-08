***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET BEDİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.07.2021 İcrada Görevli 0.021 Bağımsız Üye DeğilİSMAİL DUZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 29.07.2021 İcrada Görevli 0 Bağımsız Üye DeğilİLHAN ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.07.2021 0.024 Bağımsız Üye Değil Risk Yönetim Komitesi Üyesi BaşkanıAYKUT ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.07.2021 0 Bağımsız Üye Değil Risk Yönetim Komitesi ÜyesiMURAT ÜÇERLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.07.2021 1 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962638BIST