***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2021 18:48
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BEDİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.07.2021 İcrada Görevli 0.021 Bağımsız Üye Değil
İSMAİL DUZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 29.07.2021 İcrada Görevli 0 Bağımsız Üye Değil
İLHAN ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.07.2021 0.024 Bağımsız Üye Değil Risk Yönetim Komitesi Üyesi Başkanı
MURAT ÜÇERLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.07.2021 1 Bağımsız Üye Değil
SELAHATTİN ŞAMDANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.11.2021 İcrada Görevli Değil Yok Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974069
BIST
10:211.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,61
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
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1.537
En Düşük
1.529
10:219,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0343
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
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9,6705
En Düşük
9,5937
10:2111,1708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0475
|Açılış
|: 11,0600
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|Önceki Kapanış
|: 10,9900
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11,2077
En Düşük
11,1061
10:21551,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 551,87
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:19
|IHAAS
|5,06
|3.429.881
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,80
|12.275.218
|% 9,94
|
|PRKAB
|24,46
|27.665.745
|% 8,90
|
|ERBOS
|132,50
|65.796.223
|% 7,90
|
|RODRG
|15,34
|2.868.612
|% 5,28
|
|BASGZ
|31,14
|32.275.579
|% -9,95
|
|KARYE
|20,86
|11.709.169
|% -5,10
|
|KRGYO
|6,33
|7.875.368
|% -4,95
|
|CANTE
|13,65
|2.331.166
|% -4,88
|
|MAKTK
|3,13
|2.335.448
|% -4,86
|
|GARAN
|10,16
|292.277.231
|% 0,00
|
|THYAO
|15,51
|169.759.725
|% 0,13
|
|SISE
|8,70
|132.801.106
|% 0,93
|
|TSPOR
|5,23
|125.644.663
|% -2,61
|
|EREGL
|18,97
|87.900.252
|% -0,63
|
|ODAS
|1,46
|81.795.331
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,01
|65.689.691
|% -0,99
|
|GARAN
|10,16
|292.277.231
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,23
|125.644.663
|% -2,61
|
|TSKB
|1,36
|31.865.207
|% -0,73
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,73
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,00
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|-0,91
|