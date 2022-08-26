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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.08.2022 18:24
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BEDİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 05.08.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 0 Bağımsız Üye Değil
TUNCAY OKALİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 05.08.2022 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil Hayır
SELAHATTİN ŞAMDANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.08.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 4.45 Bağımsız Üye Değil Hayır
UĞUR ÖZKAN Erkek Murahhas Üye Yönetici 05.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
İSMAİL DUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058664


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