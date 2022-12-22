***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.12.2022 14:44
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
t.okalin@birko.com.tr
yenel.hayrettin@birko.com.tr
borsa@birko.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tuncay OKALİN Yönetim Kurulu Başkanı 05.11.2022 t.okalin@birko.com.tr
Hayrettin YENEL Yatırımcı İlişkileri Müdürü 08.01.2016 05354420042 yenel.hayrettin@birko.com.tr
Hayrettin YENEL Yatırımcı İlişkileri Müdürü 08.01.2016 03882250000 borsa@birko.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089157
BIST
15:255.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 67,26
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:2518,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:2519,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0425
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:251.089,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.089,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ULUFA
|9,46
|360.927.459
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|18.258.635
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|1.982.875
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|61,55
|39.246.700
|% -4,35
|
|PAMEL
|233,50
|34.920.587
|% -3,55
|
|OSMEN
|67,05
|10.500.544
|% -3,25
|
|THYAO
|143,40
|4.618.661.813
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,21
|3.748.058.925
|% 2,11
|
|ENKAI
|27,90
|3.480.368.728
|% 4,34
|
|VAKBN
|12,44
|2.671.804.351
|% 1,30
|
|AKBNK
|20,18
|2.573.330.862
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,21
|3.748.058.925
|% 2,11
|
|VAKBN
|12,44
|2.671.804.351
|% 1,30
|
|ISCTR
|13,08
|2.527.371.875
|% 2,51
|
|SKBNK
|3,19
|577.902.011
|% 0,95
|
|YKBNK
|12,17
|2.028.725.493
|% 1,42
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|1,03
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,69
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.346
|7.395
|-2,00
|
|Yarım
|3.557
|3.615
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,76
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|1,33
|