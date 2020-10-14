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***BRKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

14.10.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***BRKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [BRKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO.E) payı piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 15/10/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    Aktan AKTAN
    12456164

    Fırat AKTAN
    12412492

    Hasan AKTAN
    13235374

    İzzeddin AKTAN
    14179090

 
          Tedbirin uygulanacağı son tarih 14/04/2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881677


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ISBIR 2.676,30 1.133.783 % 10,00  
ESEN 12,43 1.158.725 % 10,00  
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Riyal 2,1017 2,1122 % -0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 20,71  
Altın Gr. 485 486 3,97  
Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
Çeyrek 776 794 6,24  
Gümüş.Ons 24,49 24,52 0,36  
Gümüş Gr. 6,22 6,22 0,07  
B. Petrol 42,98 42,98 0,54  
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