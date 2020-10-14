***BRKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***BRKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BRKO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO.E) payı piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 15/10/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıAktan AKTAN12456164Fırat AKTAN12412492Hasan AKTAN13235374İzzeddin AKTAN14179090Tedbirin uygulanacağı son tarih 14/04/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881677BIST