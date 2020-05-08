***BRKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.05.2020 17:46
***BRKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BRKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vedat Karcı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843739
BIST
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -553,61
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.672
18:057,1150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
18:05392,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,84
|Açılış
|: 392,01
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8130
|8,8572
|% 0,46
|
|Frank
|7,2986
|7,3425
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8877
|1,8971
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-5,80
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.560
|-8,80
|
|Tam
|2.576
|2.627
|-9,00
|
|Yarım
|1.257
|1.284
|-4,40
|
|Çeyrek
|627
|642
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|30,25
|30,25
|0,79
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AKSGY
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 095 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 97, 907 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 11, 360.00 milyon TL de
-
17:57INDES
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 055, 682 adet işlem
-
17:56KAREL
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 913, 735 adet işlem
-
17:55PAGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 944, 461 adet işlem