***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
22.06.2022 19:06
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
EPOS GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORLARI
Rapor Tarihi
22.06.2022
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış ve 22.06.2022 tarihinde tarafımıza teslim edilmiştir. Değerleme Konusu gayrimenkullere ilişkin değerleme raporları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038804
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1224
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.025,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.025,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3478
|17,3494
|% 0,06
|
|Euro
|18,3582
|18,3894
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,2422
|21,3487
|% 0,11
|
|Frank
|17,9740
|18,0823
|% 0,61
|
|Riyal
|4,6106
|4,6337
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|5,35
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|3,93
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.802
|6.910
|23,00
|
|Yarım
|3.339
|3.380
|11,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.689
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-3,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DOAS
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO