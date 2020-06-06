***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/06/2020Açıklamalar01/01/2020 – 31/03/2020 dönemine ait faaliyet raporumuza ilişikte pdf dosyası olarak yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849698BIST