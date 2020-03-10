***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 73.086.324 74.982.883Satışların Maliyeti18 -57.033.536 -54.343.034TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.052.788 20.639.849BRÜT KAR (ZARAR)16.052.788 20.639.849Genel Yönetim Giderleri19 -6.180.636 -8.292.055Pazarlama Giderleri19 -9.548.036 -8.398.377Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.486.874 5.511.802Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.196.869 -5.486.882ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)614.121 3.974.337Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 2.658.533 3.488.366Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -465.717 -695.708FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.806.937 6.766.995Finansman Gelirleri23 665.938 1.756.821Finansman Giderleri23 -4.703.604 -6.950.430SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.230.729 1.573.386Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-445.077 -1.131.947Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -441.635 -1.237.743Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -3.442 105.796SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.675.806 441.439DÖNEM KARI (ZARARI)-1.675.806 441.439Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-866.723 -382.078Ana Ortaklık Payları-809.083 823.517Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.995.121 -840.784Dönem Karı (Zararı)-1.675.806 441.439Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.183.726 4.581.318Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.812.159 1.868.069Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler226.732 558.667Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 226.732 558.667Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-108.343 -212.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -156.343 -212.787Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler48.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.815.207 1.310.023Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.106 -55.906Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler445.077 1.131.947Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.695İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler297.988 -4.886.912Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.733.728 -1.838.928İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)520 -590İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.733.208 -1.838.338Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-337.875 -1.541.653İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -337.875 -1.541.653Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -3.272.031 -1.974.698Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-615.080 955.597İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -615.080 955.597Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler789.246 -487.230İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 789.246 -487.230Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.805.908 135.845Vergi İadeleri (Ödemeleri)-810.787 -976.629YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.452.037 -4.499.579Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.695Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.690.292 -4.300.302Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -1.690.292 -4.300.302Alınan Faiz22 238.255 192.023Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-409.995FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.567.815 942.594Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 5.621.277 35.583.861Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -33.139.221Ödenen Faiz23 -3.053.462 -1.502.046YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.110.899 -4.397.769Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi35.397 918.520NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.146.296 -3.479.249DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.343.546 7.822.795DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.489.842 4.343.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.489.842 4.343.546Ticari Alacaklar12.669.692 16.479.928İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 70 590İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 12.669.622 16.479.338Diğer Alacaklar14.500 6.195İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.500 6.195Stoklar9 11.926.574 8.654.543Peşin Ödenmiş Giderler1.130.597 1.017.052İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.130.597 1.017.052Diğer Dönen Varlıklar2.128.212 1.816.527İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 2.128.212 1.816.527ARA TOPLAM36.359.417 32.317.791TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.359.417 32.317.791DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar30.465 30.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 30.465 30.465Maddi Duran Varlıklar10 29.239.226 29.356.189Kullanım Hakkı Varlıkları11 788.516Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 18.561 23.465Peşin Ödenmiş Giderler95.660İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 95.660Ertelenmiş Vergi Varlığı24 774.482 680.399TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.851.250 30.186.178TOPLAM VARLIKLAR67.210.667 62.503.969KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.613.048 8.067.248İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar280.925Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 280.925İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 8.332.123 8.067.248Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.083.062 8.166.564İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 10.083.062 8.166.564Ticari Borçlar11.290.989 11.762.951İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 11.290.989 11.762.951Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)551.974 281.137İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 551.974 281.137Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 369.152Kısa Vadeli Karşılıklar1.259.829 910.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.183.228 882.252Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 76.601 28.601Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler343.799 87.715İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 343.799 87.715ARA TOPLAM32.142.701 29.645.620TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.142.701 29.645.620UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.840.283 3.931.437İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar468.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar468.942İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 7.371.341 3.931.437Uzun Vadeli Karşılıklar372.644 228.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 372.644 228.813Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.481.319 1.449.833TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.694.246 5.610.083TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.836.947 35.255.703ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.349.191 27.357.014Ödenmiş Sermaye17 15.600.000 15.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 312.370 312.370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.207.265 8.521.756Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.207.265 8.521.756Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 8.539.227 8.619.581Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -331.962 -97.825Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)968.739 933.342Yabancı Para Çevrim Farkları17 968.739 933.342Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 703.177 423.287Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 1.366.723 742.742Net Dönem Karı veya Zararı-809.083 823.517Kontrol Gücü Olmayan Paylar-975.471 -108.748TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.373.720 27.248.266TOPLAM KAYNAKLAR67.210.667 62.503.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.699.935 86.816 14.822 423.287 -1.297.878 2.021.005 25.860.357 25.860.357Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-60.739 -60.739 -60.739Transferler-80.354 2.101.359 -2.021.005Dönem Karı (Zararı)823.517 823.517 -382.078 441.439Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 -184.641 918.520 733.879 733.879Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması273.330 273.330Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266Transferler-80.354 279.890 623.981 -823.517Dönem Karı (Zararı)-809.083 -809.083 -866.723 -1.675.806Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 -234.137 35.397 -198.740 -198.740Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.675.806 441.439DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-225.760 -184.641Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -300.174 -230.801Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar15.136Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.136Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler59.278 46.160Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16,24 59.278 46.160Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar35.397 918.520Yabancı Para Çevrim Farkları35.397 918.520DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-190.363 733.879TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.866.169 1.175.318Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-866.723 -382.078Ana Ortaklık Payları-999.446 1.557.396http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826360BIST