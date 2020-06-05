***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.06.2020 20:20
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 15.612.245 18.430.964
Satışların Maliyeti
18 -12.113.681 -12.255.310
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.498.564 6.175.654
BRÜT KAR (ZARAR)
3.498.564 6.175.654
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.908.642 -2.449.637
Pazarlama Giderleri
19 -1.718.600 -2.982.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.877.445 548.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -549.539 -885.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.199.228 406.421
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 36.288 35.911
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.235.516 442.332
Finansman Gelirleri
23 609.606 309.894
Finansman Giderleri
23 -1.417.531 -1.188.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
427.591 -436.261
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-253.574 -43.151
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -282.933 -20.242
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 29.359 -22.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
174.017 -479.412
DÖNEM KARI (ZARARI)
174.017 -479.412
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-177.491 33.064
Ana Ortaklık Payları
351.508 -512.476
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,02300000 -0,03300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.094.505 2.718.473
Dönem Karı (Zararı)
174.017 -479.412
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.339.714 717.527
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 488.600 302.233
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38.483
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 38.483
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.812 3.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 70.413 3.813
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-18.601
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
653.035 476.485
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-145.790 -108.155
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
253.574 43.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.601.848 2.856.066
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-997.633 3.749.524
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-246.955 -1.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -750.678 3.751.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-166.778 584.806
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-166.778 601.529
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 600.504 317.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.067.450 -2.231.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -4.067.450 -2.231.474
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.509 435.454
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 29.509 435.454
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.088.117 3.094.181
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.388 -375.708
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.282 -737.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -120.570 -773.461
Alınan Faiz
22 36.288 35.911
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.012.318 2.042.824
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 3.701.641 2.555.220
Ödenen Faiz
23 -689.323 -512.396
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-166.469 4.023.747
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-682.382 -261.629
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-848.851 3.762.118
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.489.842 4.343.546
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.640.991 8.105.664
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.640.991 8.489.842
Ticari Alacaklar
13.855.713 12.669.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 247.025 70
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.608.688 12.669.622
Diğer Alacaklar
14.250 14.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.250 14.500
Stoklar
9 11.326.070 11.926.574
Peşin Ödenmiş Giderler
1.541.860 1.130.597
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.541.860 1.130.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 6.388
Diğer Dönen Varlıklar
1.779.133 2.128.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.779.133 2.128.212
ARA TOPLAM
36.164.405 36.359.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.164.405 36.359.417
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
39.649 30.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 39.649 30.465
Maddi Duran Varlıklar
10 28.873.388 29.239.226
Kullanım Hakkı Varlıkları
736.376 788.516
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 16.370 18.561
Peşin Ödenmiş Giderler
95.660
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 95.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 774.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.761.443 30.851.250
TOPLAM VARLIKLAR
65.925.848 67.210.667
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.243.790 8.613.048
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
275.942 280.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 275.942 280.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 11.967.848 8.332.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.700.682 10.083.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 10.700.682 10.083.062
Ticari Borçlar
7.304.620 11.290.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.304.620 11.290.989
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
715.086 551.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 715.086 551.974
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 282.933
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.313.287 1.259.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.255.287 1.183.228
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 58.000 76.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
139.834 343.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 139.834 343.799
ARA TOPLAM
32.700.232 32.142.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.700.232 32.142.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.239.726 7.840.283
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
420.089 468.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 420.089 468.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 6.819.637 7.371.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
418.048 372.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 418.048 372.644
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 682.980 1.481.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.340.754 9.694.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.040.986 41.836.947
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.037.824 26.349.191
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.493.041 9.176.004
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.206.684 8.207.265
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 8.519.139 8.539.227
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -312.455 -331.962
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 286.357 968.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 734.076 703.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 546.829 1.366.723
Net Dönem Karı veya Zararı
351.508 -809.083
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.152.962 -975.471
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.884.862 25.373.720
TOPLAM KAYNAKLAR
65.925.848 67.210.667
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266
Transferler
-20.088 76.505 767.100 -823.517
Dönem Karı (Zararı)
-512.476 -512.476 33.064 -479.412
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.949 -261.629 -303.578 -303.578
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.599.493 -139.774 671.713 499.792 1.509.842 -512.476 26.540.960 -75.684 26.465.276
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720
Transferler
-20.088 30.899 -819.894 809.083
Dönem Karı (Zararı)
351.508 351.508 -177.491 174.017
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.507 -682.382 -662.875 -662.875
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.519.139 -312.455 286.357 734.076 546.829 351.508 26.037.824 -1.152.962 24.884.862
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
174.017 -479.412
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.007 -41.949
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 25.009 -52.436
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.002 10.487
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16,24 -5.002 10.487
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-682.382 -261.629
Yabancı Para Çevrim Farkları
-682.382 -261.629
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-662.375 -303.578
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-488.358 -782.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-177.491 33.064
Ana Ortaklık Payları
-310.867 -816.054
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849671
BIST