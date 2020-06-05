***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 15.612.245 18.430.964Satışların Maliyeti18 -12.113.681 -12.255.310TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.498.564 6.175.654BRÜT KAR (ZARAR)3.498.564 6.175.654Genel Yönetim Giderleri19 -1.908.642 -2.449.637Pazarlama Giderleri19 -1.718.600 -2.982.275Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.877.445 548.439Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -549.539 -885.760ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.199.228 406.421Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 36.288 35.911FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.235.516 442.332Finansman Gelirleri23 609.606 309.894Finansman Giderleri23 -1.417.531 -1.188.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)427.591 -436.261Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-253.574 -43.151Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -282.933 -20.242Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 29.359 -22.909SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)174.017 -479.412DÖNEM KARI (ZARARI)174.017 -479.412Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-177.491 33.064Ana Ortaklık Payları351.508 -512.476Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,02300000 -0,03300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.094.505 2.718.473Dönem Karı (Zararı)174.017 -479.412Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.339.714 717.527Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 488.600 302.233Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler38.483Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 38.483Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler51.812 3.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 70.413 3.813Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-18.601Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler653.035 476.485Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-145.790 -108.155Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler253.574 43.151İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.601.848 2.856.066Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-997.633 3.749.524İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-246.955 -1.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -750.678 3.751.294Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-166.778 584.806İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.723İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-166.778 601.529Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 600.504 317.756Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.067.450 -2.231.474İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -4.067.450 -2.231.474Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.509 435.454İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 29.509 435.454Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.088.117 3.094.181Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.388 -375.708YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-84.282 -737.550Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -120.570 -773.461Alınan Faiz22 36.288 35.911FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.012.318 2.042.824Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 3.701.641 2.555.220Ödenen Faiz23 -689.323 -512.396YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-166.469 4.023.747Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-682.382 -261.629NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-848.851 3.762.118DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.489.842 4.343.546DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.640.991 8.105.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.640.991 8.489.842Ticari Alacaklar13.855.713 12.669.692İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 247.025 70İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 13.608.688 12.669.622Diğer Alacaklar14.250 14.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.250 14.500Stoklar9 11.326.070 11.926.574Peşin Ödenmiş Giderler1.541.860 1.130.597İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.541.860 1.130.597Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 6.388Diğer Dönen Varlıklar1.779.133 2.128.212İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.779.133 2.128.212ARA TOPLAM36.164.405 36.359.417TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.164.405 36.359.417DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar39.649 30.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 39.649 30.465Maddi Duran Varlıklar10 28.873.388 29.239.226Kullanım Hakkı Varlıkları736.376 788.516Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 16.370 18.561Peşin Ödenmiş Giderler95.660İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 95.660Ertelenmiş Vergi Varlığı24 774.482TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.761.443 30.851.250TOPLAM VARLIKLAR65.925.848 67.210.667KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.243.790 8.613.048İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar275.942 280.925Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 275.942 280.925İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3 11.967.848 8.332.123Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.700.682 10.083.062İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 10.700.682 10.083.062Ticari Borçlar7.304.620 11.290.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 7.304.620 11.290.989Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)715.086 551.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 715.086 551.974Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 282.933Kısa Vadeli Karşılıklar24 1.313.287 1.259.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.255.287 1.183.228Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 58.000 76.601Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler139.834 343.799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 139.834 343.799ARA TOPLAM32.700.232 32.142.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.700.232 32.142.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.239.726 7.840.283İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar420.089 468.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 420.089 468.942İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 6.819.637 7.371.341Uzun Vadeli Karşılıklar418.048 372.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 418.048 372.644Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 682.980 1.481.319TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.340.754 9.694.246TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.040.986 41.836.947ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.037.824 26.349.191Ödenmiş Sermaye17 15.600.000 15.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 312.370 312.370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.493.041 9.176.004Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.206.684 8.207.265Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 8.519.139 8.539.227Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -312.455 -331.962Yabancı Para Çevrim Farkları17 286.357 968.739Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 734.076 703.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 546.829 1.366.723Net Dönem Karı veya Zararı351.508 -809.083Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.152.962 -975.471TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.884.862 25.373.720TOPLAM KAYNAKLAR65.925.848 67.210.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266Transferler-20.088 76.505 767.100 -823.517Dönem Karı (Zararı)-512.476 -512.476 33.064 -479.412Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-41.949 -261.629 -303.578 -303.578Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.599.493 -139.774 671.713 499.792 1.509.842 -512.476 26.540.960 -75.684 26.465.276Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720Transferler-20.088 30.899 -819.894 809.083Dönem Karı (Zararı)351.508 351.508 -177.491 174.017Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.507 -682.382 -662.875 -662.875Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.519.139 -312.455 286.357 734.076 546.829 351.508 26.037.824 -1.152.962 24.884.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)174.017 -479.412DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.007 -41.949Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 25.009 -52.436Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.002 10.487Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16,24 -5.002 10.487Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-682.382 -261.629Yabancı Para Çevrim Farkları-682.382 -261.629DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-662.375 -303.578TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-488.358 -782.990Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-177.491 33.064Ana Ortaklık Payları-310.867 -816.054http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849671BIST