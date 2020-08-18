***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 32.930.906 36.321.355 17.318.661 17.890.391Satışların Maliyeti18 -26.861.654 -28.009.761 -14.747.973 -15.754.451TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.069.252 8.311.594 2.570.688 2.135.940BRÜT KAR (ZARAR)6.069.252 8.311.594 2.570.688 2.135.940Genel Yönetim Giderleri19 -2.520.489 -3.354.776 -611.847 -905.139Pazarlama Giderleri19 -3.445.863 -4.971.148 -1.727.263 -1.988.873Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.710.524 2.364.391 833.079 1.815.952Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.417.987 -1.139.471 -868.448 -253.711ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.395.437 1.210.590 196.209 804.169Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 77.370 95.898 41.082 59.987FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.472.807 1.306.488 237.291 864.156Finansman Gelirleri23 1.890.977 560.143 1.281.371 250.249Finansman Giderleri23 -2.641.152 -2.383.905 -1.223.621 -1.195.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)722.632 -517.274 295.041 -81.013Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-515.028 -349.223 -261.454 -306.072Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -532.235 -171.501 -249.302 -151.259Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 17.207 -177.722 -12.152 -154.813SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)207.604 -866.497 33.587 -387.085DÖNEM KARI (ZARARI)207.604 -866.497 33.587 -387.085Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-279.614 -311.619 -102.123 -344.683Ana Ortaklık Payları487.218 -554.878 135.710 -42.402Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-174.465 2.214.659Dönem Karı (Zararı)207.604 -866.497Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.998.641 1.735.636Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 947.426 414.335Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler53.207Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 53.207Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-4.161 -114.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 26.427 -114.659Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-30.588Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.605.343 1.002.166Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-118.202 84.571Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler515.028 349.223İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.089.626 1.744.555Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.357.894 4.220.212İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-231.562 -1.180İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.126.332 4.221.392Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.116.110 239.003İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.116.110 239.003Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 2.452.578 -1.784.767Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.917.183 -1.177.806İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.917.183 -1.177.806Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler848.983 247.913İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 848.983 247.913Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları116.619 2.613.694Vergi İadeleri (Ödemeleri)-291.084 -399.035YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-188.960 -1.188.556Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları10,11 -266.330 -1.284.454Alınan Faiz22 77.370 95.898FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.360.520 3.932.277Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 3.043.233 5.030.341Ödenen Faiz23 -1.682.713 -1.098.064YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)997.095 4.958.380Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-860.385 448.915NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)136.710 5.407.295DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.489.842 4.343.546DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.626.552 9.750.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.626.552 8.489.842Ticari Alacaklar15.162.123 12.669.692İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 70 70İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 15.162.053 12.669.622Diğer Alacaklar10.753 14.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.753 14.500Stoklar9 9.473.996 11.926.574Peşin Ödenmiş Giderler1.872.189 1.130.597İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.872.189 1.130.597Diğer Dönen Varlıklar2.495.320 2.128.212İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 2.495.320 2.128.212ARA TOPLAM37.640.933 36.359.417TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.640.933 36.359.417DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar41.622 30.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 41.622 30.465Maddi Duran Varlıklar10 28.561.887 29.239.226Kullanım Hakkı Varlıkları11 693.821 788.516Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 14.804 18.561Ertelenmiş Vergi Varlığı24 774.482TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.312.134 30.851.250TOPLAM VARLIKLAR66.953.067 67.210.667KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.395.235 8.332.123İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 7.395.235 8.332.123Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.412.983 10.363.987İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 204.056 280.925Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 204.056 280.925İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 11.208.927 10.083.062Ticari Borçlar8.469.304 11.290.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 8.469.304 11.290.989Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)685.814 551.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 685.814 551.974Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 241.151Kısa Vadeli Karşılıklar1.351.299 1.259.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.305.286 1.183.228Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 46.013 76.601Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler936.884 343.799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 936.884 343.799ARA TOPLAM30.492.670 32.142.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.492.670 32.142.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.650.756 7.840.283İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar425.159 468.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 425.159 468.942İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 10.225.597 7.371.341Uzun Vadeli Karşılıklar434.102 372.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 434.102 372.644Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 681.923 1.481.319TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.766.781 9.694.246TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.259.451 41.836.947ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.948.701 26.349.191Ödenmiş Sermaye17 15.600.000 15.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 312.370 312.370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.139.765 8.207.265Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.139.765 8.207.265Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 8.499.050 8.539.227Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -359.285 -331.962Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)108.354 968.739Yabancı Para Çevrim Farkları17 108.354 968.739Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 679.749 703.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 621.245 1.366.723Net Dönem Karı veya Zararı487.218 -809.083Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.255.085 -975.471TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.693.616 25.373.720TOPLAM KAYNAKLAR66.953.067 67.210.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuTransferler-40.177 279.891 583.803 -823.517Dönem Karı (Zararı)-554.878 -554.878 -311.619 -866.497Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-152.282 448.915 296.633 296.633Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.579.404 -250.107 1.382.257 703.178 1.326.545 -554.878 27.098.769 -420.367 26.678.402Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720Transferler-40.177 -23.428 -745.478 809.083Dönem Karı (Zararı)487.218 487.218 -279.614 207.604Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-27.323 -860.385 -887.708 -887.708Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.499.050 -359.285 108.354 679.749 621.245 487.218 25.948.701 -1.255.085 24.693.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)207.604 -866.497 33.587 -387.085DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-27.324 -152.282 -47.331 -110.333Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -35.031 -190.352 -60.040 -137.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.707 38.070 12.709 27.583Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16,24 7.707 38.070 12.709 27.583Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-860.385 448.915 -178.003 710.544Yabancı Para Çevrim Farkları-860.385 448.915 -178.003 710.544DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-887.709 296.633 -225.334 600.211TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-680.105 -569.864 -191.747 213.126Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-279.614 -311.619 -102.123 -344.683Ana Ortaklık Payları-400.491 -258.245 -89.624 557.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869831BIST