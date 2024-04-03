***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim Tic. A.Ş ile ilgili olarak ve şirket ortaklarımız, yönetim kurulumuz ve yöneticilerimizin isimleri zikredilerek, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte gerçeği yansıtmayan, yanlış, yanıltıcı ve asılsız haberlerle kamuoyu ve yatırımcılarımız üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.Şirketimizle ilgili gelişmeler hakkında kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyetler gösterilmekte olup, Şirketimiz dışında yapılan haber ve söylentilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.Şirketimizle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Bu asılsız haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve her türlü yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ediyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266251BIST