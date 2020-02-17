***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 13:46
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819430
BIST
15:03120.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 826,61
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:036,0488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,0460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:036,5570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:03307,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,74
|Açılış
|: 307,35
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,20
|53.800.257
|% 18,90
|
|TSPOR
|5,37
|212.212.541
|% 15,24
|
|GSRAY
|3,31
|708.150.139
|% 14,93
|
|EDIP
|2,51
|38.956.054
|% 11,06
|
|GUBRF
|17,23
|173.970.630
|% 10,38
|
|ARDYZ
|16,15
|30.239.051
|% -10,28
|
|ERBOS
|24,94
|14.963.232
|% -9,24
|
|HUBVC
|39,82
|46.909.841
|% -7,78
|
|ARSAN
|4,92
|8.194.412
|% -7,34
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,14
|1.563.097.189
|% 0,21
|
|THYAO
|15,24
|1.356.501.844
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,31
|708.150.139
|% 14,93
|
|ODAS
|2,25
|548.436.765
|% 4,65
|
|PETKM
|4,15
|368.894.220
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|548.436.765
|% 4,65
|
|GSRAY
|3,31
|708.150.139
|% 14,93
|
|KARSN
|1,93
|186.342.174
|% -2,03
|
|BJKAS
|2,95
|279.377.592
|% 2,43
|
|THYAO
|15,24
|1.356.501.844
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8493
|7,8886
|% -0,34
|
|Frank
|6,1356
|6,1725
|% -0,09
|
|Riyal
|1,6078
|1,6159
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,86
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|-3,84
|
|Yarım
|979
|1.005
|-1,86
|
|Çeyrek
|491
|502
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,24
|57,24
|-0,09
|
Seans Raporu
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15:16EGSER
Yüzde 5.50 oranında artışla 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 092, 203 adet işlem
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15:15PRKAB
Yüzde 9.15 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 309, 468 adet işlem
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15:14EDIP
Yüzde 10.62 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 824, 749 adet işlem
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15:13KRONT
Yüzde 4.58 oranında artışla 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 381, 190 adet işlem
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15:12XU100
Endeks 120, 904 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 8, 813.00 milyon TL de