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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.09.2020 17:12
GÜNCEL HABERLER



***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı Yapılmamasına İlişkin Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 09.09.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, BRKSN, TREBERK00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 0 0
B Grubu, BRKSN, TREBERK00010 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz,
Şirketimizin, BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 809.083 TL net dönem zararı oluşmuştur.
Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 1.439.346,94 TL dönem net kârının %5'i oranında, 71.967,34 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
Yasal kayıtlarımızdaki 2019 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 1.367.379,6 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı kararı pay sahipleri bilgilendirilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Dağıtımı Hk .pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 592.185
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -1.230.729 1.880.982,37
4. Vergiler ( - ) -445.077 -441.635,43
5. Net Dönem Kârı 0 1.439.346,94
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -1.366.723 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -71.967,34 -71.967,34
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -809.083 1.367.379,6
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 1.367.379,6
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874222


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AYES 6,82 453.159 % 10,00  
ARMDA 62,70 18.010.041 % 10,00  
ALCAR 93,50 43.719.127 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.108 3.155 38,00  
Tam 3.089 3.168 30,33  
Yarım 1.493 1.532 14,67  
Çeyrek 749 766 7,33  
Gümüş.Ons 26,81 26,85 0,17  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,05  
B. Petrol 40,70 40,70 0,92  
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