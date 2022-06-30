***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.06.2022 15:39
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 31.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2022
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Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(T
10:532.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 22,51
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.429
En Düşük
2.400
10:5316,7300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0316
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7454
En Düşük
16,6705
10:5317,4711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0563
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
10:53964,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,03
|Açılış
|: 964,90
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler10:51
|KOZAL
|182,80
|537.862.812
|% 7,53
|
|MAKIM
|16,32
|171.022.682
|% 7,02
|
|BMSCH
|11,57
|46.458.754
|% 6,24
|
|AGHOL
|50,30
|29.490.806
|% 6,03
|
|IPEKE
|17,78
|43.631.709
|% 5,77
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|LIDFA
|10,89
|18.753.405
|% -3,97
|
|COSMO
|10,55
|25.151
|% -3,48
|
|GLRYH
|3,30
|9.685.635
|% -3,23
|
|THYAO
|47,60
|967.319.812
|% 1,71
|
|KOZAL
|182,80
|537.862.812
|% 7,53
|
|SISE
|21,32
|348.710.774
|% -0,84
|
|TUPRS
|269,30
|317.070.531
|% 1,81
|
|KOZAA
|27,30
|260.139.519
|% 5,73
|
|EKGYO
|2,64
|147.917.721
|% 0,00
|
|THYAO
|47,60
|967.319.812
|% 1,71
|
|ODAS
|2,93
|59.291.917
|% 1,38
|
|TSKB
|2,03
|36.804.815
|% 1,00
|
|KRDMD
|11,21
|199.938.517
|% -0,62
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7108
|16,7345
|% 0,22
|
|Euro
|17,4643
|17,4688
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,1868
|20,2880
|% -0,40
|
|Frank
|17,3831
|17,4878
|% -0,15
|
|Riyal
|4,4424
|4,4647
|% 0,17
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-12,49
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.434
|6.531
|-59,00
|
|Yarım
|3.149
|3.193
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,69
|-0,21
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,00
|