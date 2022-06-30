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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2022 15:39
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin


***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 31.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(T
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BIST En Aktif Hisseler10:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAL 182,80 537.862.812 % 7,53  
MAKIM 16,32 171.022.682 % 7,02  
BMSCH 11,57 46.458.754 % 6,24  
AGHOL 50,30 29.490.806 % 6,03  
IPEKE 17,78 43.631.709 % 5,77  
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10:51 Alış Satış %  
Dolar 16,7108 16,7345 % 0,22  
Euro 17,4643 17,4688 % -0,33  
Sterlin 20,1868 20,2880 % -0,40  
Frank 17,3831 17,4878 % -0,15  
Riyal 4,4424 4,4647 % 0,17  
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10:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 -12,49  
Altın Gr. 965 966 -4,40  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.434 6.531 -59,00  
Yarım 3.149 3.193 -29,00  
Çeyrek 1.578 1.596 -15,00  
Gümüş.Ons 19,79 19,82 -0,47  
Gümüş Gr. 10,66 10,69 -0,21  
B. Petrol 109 109 0,00  
Seans Raporu 10:51
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