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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

06.03.2020 15:59
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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Borsanız Başkanlığı'nın 06.03.2020 tarih ve BİAŞ-2-1466 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.    Şirketimiz ile ilgili bugüne kadar Başkanlığı'nıza bildirilen özel durum açıklamalarımız haricinde kamuya henüz açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.    Saygılarımızla,
 
Berkosan Yalıtım ve Tecrit   Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824908


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OYAYO 7,77 5.577.726 % 14,94  
BRKSN 3,54 6.442.634 % 14,94  
VAKKO 6,27 153.630.203 % 13,38  
UTPYA 5,40 17.586.199 % 11,34  
ARMDA 21,08 1.147.419 % 8,66  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9143 7,9540 % 0,16  
Frank 6,5083 6,5475 % 1,12  
Riyal 1,6219 1,6301 % -0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.682 1.682 8,48  
Altın Gr. 332 332 2,59  
Cumhuriyet 2.182 2.215 29,00  
Tam 2.179 2.233 35,24  
Yarım 1.053 1.080 17,04  
Çeyrek 528 540 8,53  
Gümüş.Ons 17,36 17,39 -0,08  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 0,01  
B. Petrol 47,91 47,91 -2,08  
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