***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.03.2020 15:59
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsanız Başkanlığı'nın 06.03.2020 tarih ve BİAŞ-2-1466 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz ile ilgili bugüne kadar Başkanlığı'nıza bildirilen özel durum açıklamalarımız haricinde kamuya henüz açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Saygılarımızla,
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824908
BIST
16:18109.312
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.502,81
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
16:186,1058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0078
|Açılış
|: 6,0910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
16:186,9157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0466
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9255
En Düşük
6,8333
16:18331,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,59
|Açılış
|: 331,59
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.577.726
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.442.634
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,27
|153.630.203
|% 13,38
|
|UTPYA
|5,40
|17.586.199
|% 11,34
|
|ARMDA
|21,08
|1.147.419
|% 8,66
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,76
|14.032.108
|% -8,29
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|474,50
|1.692.912
|% -7,86
|
|THYAO
|11,23
|927.368.981
|% -4,10
|
|ASELS
|29,70
|582.752.253
|% -1,92
|
|EREGL
|8,80
|378.533.543
|% 0,57
|
|GARAN
|9,98
|339.061.984
|% -3,11
|
|YKBNK
|2,43
|273.720.493
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|273.720.493
|% -3,95
|
|ODAS
|2,08
|212.496.342
|% -2,80
|
|KARSN
|1,85
|169.158.726
|% -3,14
|
|EKGYO
|1,43
|124.503.970
|% -2,72
|
|THYAO
|11,23
|927.368.981
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9143
|7,9540
|% 0,16
|
|Frank
|6,5083
|6,5475
|% 1,12
|
|Riyal
|1,6219
|1,6301
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|8,48
|
|Altın Gr.
|332
|332
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|
|Tam
|2.179
|2.233
|35,24
|
|Yarım
|1.053
|1.080
|17,04
|
|Çeyrek
|528
|540
|8,53
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|47,91
|47,91
|-2,08
|