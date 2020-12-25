***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.12.2020 15:48
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsanız Başkanlığı'nın 25.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-5324 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz ile ilgili bugüne kadar Başkanlığı'nıza bildirilen özel durum açıklamalarımız haricinde kamuya henüz açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Saygılarımızla,
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894946
BIST
16:311.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.425
16:317,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
16:319,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
16:31457,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,23
|Açılış
|: 457,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:31
|KARTN
|94,05
|31.988.110
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|19.335.711
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.282.078
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|77.124.697
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.217.323
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|229.605.851
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.634.803
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|97.540.410
|% -9,98
|
|INVEO
|47,30
|108.448.350
|% -9,65
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|GUBRF
|62,50
|1.830.643.469
|% 0,08
|
|KOZAL
|96,75
|1.660.996.081
|% 5,85
|
|KOZAA
|16,26
|1.136.453.941
|% 3,17
|
|IPEKE
|13,72
|750.507.591
|% -0,36
|
|ECILC
|7,64
|694.600.656
|% -3,66
|
|SKBNK
|1,52
|408.783.594
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,14
|369.308.133
|% -0,47
|
|TSKB
|1,84
|299.442.818
|% -0,54
|
|KRDMD
|5,38
|584.555.132
|% 1,51
|
|SISE
|7,19
|692.392.752
|% 0,42
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4822
|8,5333
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|731
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
16:31
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16:43XU100
Endeks 1, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 18, 287.00 milyon TL de
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16:43IDEAS
Yüzde 4.26 oranında artışla 14.70 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 782 adet işlem
-
16:40YAYLA
Yüzde 4.83 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 786, 708 adet işlem
-
16:39BUCIM
Yüzde 9.14 oranında artışla 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 409, 296 adet işlem
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16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TKFEN, OYAKC