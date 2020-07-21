***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 21.07.2020 tarihli(bugün) toplantısında,Valencia-İspanya'da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız BERKOSAN IBERICA S.L. sermayesini 200.000.-Euro'dan 500.000.-Euro'ya çıkarmaya karar vermiştir. Söz konusu bağlı ortaklığımızın sermaye artırımına katılmaya, ödememiz gereken 300.000.-Euro tutarın bağlı ortaklığımızdan olan alacağımıza mahsup edilmesine, konuyla ilgili tüm işlemlerin takibi ve yerine getirilmesine Sn.Enis Aldıkaçtı'nın yetkilendirilmesine,Sırbistan'da faaliyet gösteren şirketimiz Berkosan Balkans Doo'nun sermayesini 150.000.-Euro'dan 210.000.-Euro'ya çıkarmaya karar vermiştir. Söz konusu sermaye artırımı 60.000.-Euro tutarında olup %60 iştirak payımızın karşılığı ödememiz gereken 36.000.-Euro'nun iştirakimizden olan alacağımıza mahsup edilmesine, konuyla ilgili tüm işlemlerin takibi ve yerine getirilmesine Sn.Enis Aldıkaçtı'nın yetkilendirilmesineOy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,Berkosan A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860995BIST