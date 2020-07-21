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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.07.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Yönetim Kurulumuz tarafından 21.07.2020 tarihli(bugün) toplantısında,
Valencia-İspanya'da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız BERKOSAN IBERICA S.L. sermayesini 200.000.-Euro'dan  500.000.-Euro'ya çıkarmaya karar vermiştir. Söz konusu bağlı ortaklığımızın sermaye artırımına katılmaya,  ödememiz gereken 300.000.-Euro tutarın bağlı ortaklığımızdan olan alacağımıza mahsup edilmesine, konuyla ilgili tüm işlemlerin takibi ve yerine getirilmesine Sn.Enis Aldıkaçtı'nın yetkilendirilmesine,
Sırbistan'da faaliyet gösteren şirketimiz Berkosan Balkans Doo'nun sermayesini 150.000.-Euro'dan   210.000.-Euro'ya çıkarmaya karar vermiştir. Söz konusu sermaye artırımı 60.000.-Euro tutarında olup    %60 iştirak payımızın karşılığı ödememiz gereken 36.000.-Euro'nun iştirakimizden olan alacağımıza mahsup edilmesine, konuyla ilgili tüm işlemlerin takibi ve yerine getirilmesine Sn.Enis Aldıkaçtı'nın yetkilendirilmesine   
Oy birliği ile karar verilmiştir.  
Saygılarımızla, 
Berkosan A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860995


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Frank 7,2927 7,3366 % 0,26  
Riyal 1,8176 1,8267 % -0,28  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 404 404 3,77  
Cumhuriyet 2.626 2.648 24,90  
Tam 2.705 2.717 25,60  
Yarım 1.313 1.329 12,50  
Çeyrek 659 665 6,20  
Gümüş.Ons 20,98 21,01 1,07  
Gümüş Gr. 4,61 4,61 0,22  
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