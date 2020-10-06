***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 06/10/2020 tarih ve 2020-10 no'lu kararıyla,Şirketimizin 06 Ekim 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Memet Aldıkaçtı‘nın, Başkan Yardımcılığı'na Enis Aldıkaçtı'nın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Meltem Vanlı, Haydar Şahin (bağımsız yön.krl.üyesi) ve Nesrin Devrik'in ((bağımsız yön.krl.üyesi) olarak atanmasına,Enis Aldıkaçtı'nın aynı zamanda Genel Müdür, Memet Aldıkaçtı'nın Genel Koordinatör olarak görevlerinin devamına,İşbu kararın tescil ve ilanına Oy birliği ile karar verildi.Berkosan A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878537BIST