***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2020 12:58
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 06/10/2020 tarih ve 2020-10 no'lu kararıyla,
Şirketimizin 06 Ekim 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Memet Aldıkaçtı‘nın, Başkan Yardımcılığı'na Enis Aldıkaçtı'nın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Meltem Vanlı, Haydar Şahin (bağımsız yön.krl.üyesi) ve Nesrin Devrik'in ((bağımsız yön.krl.üyesi) olarak atanmasına,
Enis Aldıkaçtı'nın aynı zamanda Genel Müdür, Memet Aldıkaçtı'nın Genel Koordinatör olarak görevlerinin devamına,
İşbu kararın tescil ve ilanına Oy birliği ile karar verildi.
Berkosan A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878537
BIST
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|SRVGY
|29,04
|8.756.343
|% 10,00
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|INVEO
|31,90
|30.614.590
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.602.143
|% 10,00
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|FORMT
|4,84
|37.489.444
|% 10,00
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|DNISI
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|% 10,00
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|ISBIR
|2.594,10
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|% -10,00
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|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
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|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
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|TKURU
|679,20
|664.937
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
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|GARAN
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|1.179.232.358
|% 1,39
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|SISE
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|% -0,57
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|533.142.568
|% 2,80
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|ZOREN
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|437.705.747
|% 2,30
|
|ODAS
|3,28
|935.353.472
|% 8,61
|
|ZOREN
|2,67
|437.705.747
|% 2,30
|
|GARAN
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|1.179.232.358
|% 1,39
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|EKGYO
|1,80
|273.025.989
|% 1,69
|
|SISE
|6,98
|819.588.293
|% -0,57
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|14:16
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7650
|7,7717
|% 0,09
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|Euro
|9,1592
|9,1657
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,0154
|10,0656
|% -0,34
|
|Frank
|8,4619
|8,5129
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0659
|2,0763
|% 0,11
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|14:16
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.915
|1.916
|1,97
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|Altın Gr.
|478
|478
|0,72
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|Cumhuriyet
|3.162
|3.210
|12,00
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|Tam
|3.147
|3.225
|3,89
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|1,88
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|Çeyrek
|763
|780
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,03
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|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
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|B. Petrol
|41,80
|41,80
|0,51
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Seans Raporu
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14:25
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