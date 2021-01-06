***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizin hakim ortakları (Memet Aldıkaçtı, Enis Aldıkaçtı ve Meltem Vanlı), paylarının bir kısmının ya da tamamının satışı ile ilgili uluslararası stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi amacıyla Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş ile 04/01/2021 tarihinde bir yıl (12 ay süreli) danışmanlık ve aracılık sözleşmesi imzalamıştır.İş bu güncelleme SPK Özel Durumlar Tebliği Madde.24 kapsamında "yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olması" gerekçesiyle yapılmaktadır.Saygılarımızla,Berkosan A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897345BIST