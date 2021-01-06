***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2021 12:20
Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizin hakim ortakları (Memet Aldıkaçtı, Enis Aldıkaçtı ve Meltem Vanlı), paylarının bir kısmının ya da tamamının satışı ile ilgili uluslararası stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi amacıyla Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş ile 04/01/2021 tarihinde bir yıl (12 ay süreli) danışmanlık ve aracılık sözleşmesi imzalamıştır.
İş bu güncelleme SPK Özel Durumlar Tebliği Madde.24 kapsamında "yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olması" gerekçesiyle yapılmaktadır.
Saygılarımızla,
Berkosan A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897345
BIST
16:151.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,45
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
16:157,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0501
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3165
16:159,0625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0231
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0365
16:15457,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,09
|Açılış
|: 457,87
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:13
|UTPYA
|44,46
|9.661.464
|% 10,00
|
|EGGUB
|159,50
|112.651.028
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|516.975.285
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.100.548
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.360.480
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|49,98
|40.094.808
|% -9,13
|
|GUBRF
|63,80
|1.201.839.612
|% -8,53
|
|GARAN
|10,35
|1.780.778.572
|% 2,48
|
|ASELS
|18,71
|1.240.385.773
|% 1,96
|
|GUBRF
|63,80
|1.201.839.612
|% -8,53
|
|PETKM
|5,19
|1.118.215.519
|% -1,70
|
|TCELL
|16,94
|1.089.434.030
|% 2,67
|
|SKBNK
|1,56
|598.720.451
|% 3,31
|
|DOHOL
|3,28
|980.301.426
|% 6,49
|
|EKGYO
|2,36
|728.733.955
|% -0,84
|
|PETKM
|5,19
|1.118.215.519
|% -1,70
|
|YKBNK
|3,11
|631.721.983
|% 1,97
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3354
|7,3394
|% -0,64
|
|Euro
|9,0566
|9,0629
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9624
|10,0124
|% -0,75
|
|Frank
|8,3328
|8,3830
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9504
|1,9602
|% -0,68
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-8,49
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-42,00
|
|Tam
|3.009
|3.086
|-57,43
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-27,78
|
|Çeyrek
|729
|746
|-13,89
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,11
|
|B. Petrol
|53,56
|53,56
|-0,04
|