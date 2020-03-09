***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 10:23
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825258
BIST
10:23106.167
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -3.433,74
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
105.631
10:236,1380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0504
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:237,0418
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,1575
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:23331,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 4,05
|Açılış
|: 331,77
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|2.236.677
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,80
|22.751.225
|% 12,15
|
|OYAYO
|8,27
|2.371.375
|% 6,44
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|EGCYO
|0,33
|1.755
|% -8,33
|
|OSMEN
|6,10
|610
|% -7,44
|
|UFUK
|3,89
|3.548
|% -7,38
|
|IZFAS
|2,03
|433.526
|% -7,31
|
|THYAO
|10,79
|138.256.578
|% -3,14
|
|ASELS
|29,18
|79.738.476
|% -2,21
|
|ODAS
|2,02
|41.934.277
|% -2,42
|
|PETKM
|3,48
|41.646.243
|% -1,69
|
|GARAN
|9,66
|39.482.352
|% -3,69
|
|IHLGM
|1,34
|32.446.314
|% 3,08
|
|ODAS
|2,02
|41.934.277
|% -2,42
|
|EKGYO
|1,40
|24.521.444
|% -2,78
|
|KARSN
|1,83
|29.920.430
|% -1,08
|
|THYAO
|10,79
|138.256.578
|% -3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0564
|8,0968
|% 1,85
|
|Frank
|6,6333
|6,6732
|% 2,71
|
|Riyal
|1,6318
|1,6400
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|3,78
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,78
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|-11,36
|