***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:37
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825571
BIST
16:35102.959
En Yüksek
|Değişim
|: -6,06%
|| -6.641,61
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
102.959
16:356,1243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0367
|Açılış
|: 6,1160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:356,9981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1138
|Açılış
|: 6,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:35331,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,31
|Açılış
|: 331,03
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,98
|69.654.875
|% 12,43
|
|ARMDA
|23,40
|10.695.613
|% 4,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,09
|15.618.383
|% -17,87
|
|VAKKO
|4,96
|55.655.151
|% -17,74
|
|CRFSA
|5,66
|9.907.594
|% -15,77
|
|UTPYA
|4,25
|5.716.065
|% -15,51
|
|TGSAS
|4,60
|2.559.602
|% -14,97
|
|THYAO
|10,55
|780.027.476
|% -5,30
|
|ASELS
|27,76
|552.934.090
|% -6,97
|
|GARAN
|9,42
|293.641.062
|% -6,08
|
|TUPRS
|92,85
|222.557.693
|% -2,01
|
|YKBNK
|2,26
|208.674.341
|% -7,00
|
|IHLGM
|1,20
|149.197.425
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,26
|208.674.341
|% -7,00
|
|ODAS
|1,88
|166.381.504
|% -9,18
|
|KARSN
|1,63
|138.497.268
|% -11,89
|
|THYAO
|10,55
|780.027.476
|% -5,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9997
|8,0398
|% 1,13
|
|Frank
|6,5993
|6,6391
|% 2,19
|
|Riyal
|1,6240
|1,6322
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|6,72
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,52
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.181
|2.235
|25,50
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,34
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,16
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,75
|35,75
|-9,52
|