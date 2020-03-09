***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 17:05
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825663
BIST
17:11103.202
En Yüksek
|Değişim
|: -5,84%
|| -6.398,48
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:116,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0387
|Açılış
|: 6,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:116,9998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1155
|Açılış
|: 6,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:11328,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,25
|Açılış
|: 328,97
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,75
|72.770.972
|% 5,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|DIRIT
|0,74
|193.921
|% 1,37
|
|SERVE
|1,77
|190.489
|% 1,14
|
|ARSAN
|4,06
|17.286.712
|% -18,47
|
|VAKKO
|5,02
|62.526.339
|% -16,75
|
|UTPYA
|4,19
|6.040.099
|% -16,70
|
|TUCLK
|4,61
|23.388.849
|% -15,57
|
|TRCAS
|2,75
|19.020.162
|% -15,38
|
|THYAO
|10,50
|921.415.057
|% -5,75
|
|ASELS
|27,34
|769.457.627
|% -8,38
|
|GARAN
|9,35
|366.095.947
|% -6,78
|
|TUPRS
|92,85
|247.156.083
|% -2,01
|
|YKBNK
|2,28
|241.253.095
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,25
|176.380.612
|% -3,85
|
|ODAS
|1,86
|206.433.315
|% -10,14
|
|YKBNK
|2,28
|241.253.095
|% -6,17
|
|KARSN
|1,65
|179.875.449
|% -10,81
|
|THYAO
|10,50
|921.415.057
|% -5,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9913
|8,0314
|% 1,03
|
|Frank
|6,5587
|6,5982
|% 1,56
|
|Riyal
|1,6246
|1,6328
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,35
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|19,00
|
|Tam
|2.166
|2.220
|10,33
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|5,00
|
|Çeyrek
|525
|537
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,83
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|-0,09
|
|B. Petrol
|36,37
|36,37
|-8,90
|