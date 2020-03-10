***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 10:04
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825938
BIST
10:54105.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.923,83
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
10:546,1363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0105
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1264
10:546,9904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0394
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
10:54327,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -3,83
|Açılış
|: 327,99
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|RAYSG
|3,61
|2.763.068
|% 13,52
|
|DGATE
|7,99
|17.986.190
|% 10,97
|
|DOKTA
|24,60
|2.368.277
|% 10,81
|
|DESPC
|5,40
|9.891.574
|% 10,20
|
|CELHA
|8,00
|796.627
|% 9,44
|
|OYAYO
|5,62
|327.938
|% -14,98
|
|CRDFA
|2,15
|19.458
|% -7,33
|
|BURCE
|6,31
|472.094
|% -6,24
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|DAGHL
|2,71
|104.631
|% -4,91
|
|THYAO
|10,78
|209.546.660
|% 3,85
|
|ASELS
|28,24
|200.255.916
|% 1,73
|
|GARAN
|9,43
|119.007.367
|% 2,72
|
|EREGL
|8,88
|69.067.629
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,34
|67.093.224
|% 2,18
|
|ODAS
|1,92
|66.355.691
|% 2,67
|
|EKGYO
|1,40
|46.409.974
|% 3,70
|
|IHLGM
|1,30
|42.380.234
|% 3,17
|
|KARSN
|1,71
|53.944.829
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,34
|67.093.224
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9805
|8,0205
|% -0,68
|
|Frank
|6,5582
|6,5977
|% -0,80
|
|Riyal
|1,6283
|1,6364
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-14,41
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,14
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|36,09
|36,09
|1,73
|