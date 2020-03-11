***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:01
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826808
BIST
12:16102.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.310,49
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
12:166,1650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
12:166,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0319
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
12:16328,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,04
|Açılış
|: 328,62
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|118.740.133
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|23.179.935
|% 19,79
|
|DEVA
|9,89
|78.085.536
|% 19,30
|
|SELEC
|7,30
|39.323.261
|% 18,70
|
|ECZYT
|10,77
|45.391.310
|% 17,19
|
|OYAYO
|4,78
|573.194
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.503.556
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,80
|431.839.170
|% -0,39
|
|THYAO
|10,10
|321.224.476
|% 1,30
|
|GARAN
|9,48
|164.940.716
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,42
|138.938.922
|% -7,34
|
|ECILC
|3,99
|118.740.133
|% 19,82
|
|IHLGM
|1,18
|69.997.125
|% -0,84
|
|ODAS
|1,67
|96.825.144
|% -2,91
|
|CEMAS
|0,98
|49.963.984
|% -2,00
|
|YKBNK
|2,31
|108.609.066
|% 2,21
|
|EKGYO
|1,29
|57.106.759
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9501
|7,9899
|% 0,29
|
|Frank
|6,5650
|6,6046
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6387
|1,6470
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|9,11
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,97
|36,97
|-0,25
|
Seans Raporu
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12:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IEYHO, MERKO, HALKS, MERIT, ALBRK, AKENR, EGCYH, GSDHO, EKIZ, UMPAS