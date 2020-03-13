***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 16:27
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828785
BIST
16:2897.420
En Yüksek
|Değişim
|: 4,04%
|| 3.780,92
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:286,3097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0076
|Açılış
|: 6,2870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:287,0167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0562
|Açılış
|: 6,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:28321,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,16
|Açılış
|: 321,52
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|47.500.241
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|12.457.089
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.054.670
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|579.057
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|91.889.098
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,35
|6.891.977
|% -10,54
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|25,94
|1.059.843.782
|% 6,49
|
|THYAO
|9,25
|922.622.603
|% 9,08
|
|GARAN
|9,29
|522.100.189
|% 6,29
|
|EREGL
|8,34
|332.855.601
|% 2,33
|
|KRDMD
|2,07
|332.346.226
|% 3,50
|
|ODAS
|1,38
|282.124.668
|% 4,55
|
|IHLGM
|0,94
|159.351.639
|% 4,44
|
|KRDMD
|2,07
|332.346.226
|% 3,50
|
|YKBNK
|2,24
|295.874.991
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,21
|157.843.290
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8142
|7,8534
|% -1,22
|
|Frank
|6,5627
|6,6023
|% -1,50
|
|Riyal
|1,6706
|1,6789
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|12,97
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.130
|2.183
|15,23
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|7,36
|
|Çeyrek
|516
|528
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|15,72
|15,74
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,48
|34,48
|1,26
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