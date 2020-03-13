***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 17:22
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828860
BIST
17:2296.583
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 2.943,44
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:226,3072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:227,0080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0649
|Açılış
|: 6,9970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:22320,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,24
|Açılış
|: 320,21
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.140.875
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.740
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|8.455.346
|% 9,97
|
|PGSUS
|39,04
|106.945.132
|% 9,97
|
|ALARK
|3,97
|34.008.491
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,26
|9.118.508
|% -12,04
|
|ECZYT
|9,81
|69.542.979
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|ASELS
|25,54
|1.236.702.398
|% 4,84
|
|THYAO
|9,13
|1.100.720.139
|% 7,67
|
|GARAN
|9,16
|612.416.592
|% 4,81
|
|KRDMD
|2,06
|394.857.623
|% 3,00
|
|EREGL
|8,18
|375.631.243
|% 0,37
|
|ODAS
|1,36
|320.709.306
|% 3,03
|
|IHLGM
|0,95
|175.183.131
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,06
|394.857.623
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,24
|332.469.754
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,20
|170.386.900
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8493
|7,8887
|% -0,78
|
|Frank
|6,5975
|6,6373
|% -0,98
|
|Riyal
|1,6734
|1,6818
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|-6,61
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.115
|2.169
|1,59
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|0,77
|
|Çeyrek
|513
|525
|0,38
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,32
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,07
|
|B. Petrol
|34,64
|34,64
|1,42
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