***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 12:42
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838599
BIST
15:3096.256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 401,01
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
15:306,9303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9353
En Düşük
6,8896
15:307,5470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5567
En Düşük
7,5032
15:30387,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 5,93
|Açılış
|: 387,42
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.663.823
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|124.946
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|115.568
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|10.499.435
|% 9,94
|
|CLEBI
|77,55
|29.533.866
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|78.568.835
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|225.877.578
|% -9,93
|
|TSPOR
|4,90
|57.163.635
|% -9,93
|
|PGSUS
|50,15
|1.024.787.856
|% -9,56
|
|ASELS
|26,78
|868.969.553
|% 1,29
|
|THYAO
|10,22
|778.741.050
|% -1,35
|
|ECILC
|4,60
|547.483.309
|% 5,26
|
|GARAN
|8,21
|459.178.751
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|200.419.978
|% 5,88
|
|IHLAS
|0,67
|90.966.438
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,94
|236.296.842
|% 0,00
|
|ECILC
|4,60
|547.483.309
|% 5,26
|
|IHEVA
|1,90
|229.065.853
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6370
|8,6804
|% 0,08
|
|Frank
|7,1506
|7,1936
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8386
|1,8478
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.728
|11,62
|
|Altın Gr.
|387
|387
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.545
|41,00
|
|Tam
|2.557
|2.619
|42,20
|
|Yarım
|1.244
|1.275
|20,50
|
|Çeyrek
|624
|638
|10,30
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|28,84
|28,84
|1,15
|