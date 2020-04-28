***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2020 10:10
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840619
BIST
12:00101.270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 2,45
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
12:006,9979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
12:007,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5974
En Düşük
7,5499
12:00382,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,39
|Açılış
|: 382,89
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|44.921.330
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.447.779
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.588.409
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|KNFRT
|11,18
|14.459.990
|% -7,14
|
|ALCTL
|20,88
|40.635.130
|% -5,78
|
|DITAS
|15,76
|1.115.563
|% -5,40
|
|LINK
|28,90
|5.208.241
|% -5,25
|
|ECILC
|5,22
|451.676.957
|% 2,15
|
|GARAN
|8,41
|444.111.982
|% 0,60
|
|THYAO
|10,77
|349.502.785
|% -0,46
|
|ASELS
|27,32
|291.516.236
|% -0,58
|
|MPARK
|16,08
|222.654.533
|% 8,50
|
|ECILC
|5,22
|451.676.957
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,13
|142.015.564
|% 0,47
|
|GARAN
|8,41
|444.111.982
|% 0,60
|
|AVOD
|2,35
|107.185.298
|% 3,07
|
|BSOKE
|1,18
|47.647.512
|% 6,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6946
|8,7382
|% 0,42
|
|Frank
|7,1349
|7,1779
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8553
|1,8646
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-9,97
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.511
|-14,80
|
|Tam
|2.518
|2.572
|-15,20
|
|Yarım
|1.227
|1.257
|-7,40
|
|Çeyrek
|615
|629
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|22,44
|22,44
|-0,63
|
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