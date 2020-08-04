***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 16:44
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864820
BIST
18:001.088
En Yüksek
|Değişim
|: -3,44%
|| -38,73
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:006,9728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
18:008,2361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0442
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
18:00446,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,04
|Açılış
|: 446,79
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,05
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|19,14
|144.399.421
|% 10,00
|
|DESA
|8,69
|56.461.268
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.401.785
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.761.462
|% 9,96
|
|OZBAL
|2,97
|4.877.245
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.746.834
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|719.467
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|928.438
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|298.830
|% -10,00
|
|ASELS
|34,50
|1.581.344.838
|% -2,16
|
|EKGYO
|2,13
|1.494.701.490
|% -4,91
|
|GARAN
|6,79
|1.425.585.990
|% -3,28
|
|THYAO
|11,01
|1.226.285.128
|% 2,99
|
|AKBNK
|5,07
|740.673.093
|% -3,24
|
|EKGYO
|2,13
|1.494.701.490
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,97
|505.288.374
|% -2,48
|
|TSKB
|1,11
|267.366.555
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,47
|590.627.730
|% -1,59
|
|GARAN
|6,79
|1.425.585.990
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0673
|9,1128
|% 0,09
|
|Frank
|7,5819
|7,6275
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|14,54
|
|Altın Gr.
|446
|446
|4,53
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.956
|5,10
|
|Tam
|3.008
|3.042
|5,30
|
|Yarım
|1.460
|1.482
|2,60
|
|Çeyrek
|732
|743
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,22
|
|B. Petrol
|44,24
|44,24
|0,09
|
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