***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2020 12:09
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874613
BIST
13:051.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
13:057,4737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4744
En Düşük
7,4368
13:058,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0635
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
13:05467,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,11
|Açılış
|: 467,28
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,65
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler13:05
|DNISI
|6,82
|2.095.902
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|4.557.218
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|4.557.218
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|500.671
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|847.568
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|11.928.975
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|6.145.837
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.426.958
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.045.447
|% -9,80
|
|ISGSY
|9,47
|41.630.204
|% -6,97
|
|THYAO
|10,97
|554.842.461
|% 1,95
|
|PETKM
|4,22
|443.909.225
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,53
|407.455.806
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,54
|387.493.547
|% 1,99
|
|PGSUS
|47,44
|360.510.937
|% 3,13
|
|IHLGM
|1,53
|407.455.806
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,54
|387.493.547
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,07
|247.705.194
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|247.278.824
|% 3,20
|
|PETKM
|4,22
|443.909.225
|% -0,94
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4687
|7,4737
|% 0,34
|
|Euro
|8,8630
|8,8689
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,5283
|9,5761
|% 0,17
|
|Frank
|8,1968
|8,2462
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9862
|1,9961
|% 0,32
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,07
|
|Altın Gr.
|467
|468
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|-19,00
|
|Tam
|3.086
|3.162
|-15,99
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|-7,74
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,87
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|-0,15
|