***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 11:37
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877727
BIST
12:581.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
12:587,7412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7440
En Düşük
7,6335
12:589,1051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0489
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1051
En Düşük
8,9695
12:58472,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,09
|Açılış
|: 472,32
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
472,38
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler12:56
|MERKO
|13,20
|113.733.025
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|2.249.100
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|104.063.016
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|126.700.728
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.632.850
|% -9,99
|
|SISE
|7,17
|1.442.979.714
|% -2,05
|
|ASELS
|19,50
|799.861.800
|% 0,93
|
|GARAN
|7,11
|701.311.669
|% 0,14
|
|AVOD
|7,33
|451.239.761
|% 7,16
|
|TURSG
|5,93
|436.859.488
|% 4,40
|
|SISE
|7,17
|1.442.979.714
|% -2,05
|
|GARAN
|7,11
|701.311.669
|% 0,14
|
|PENGD
|4,88
|401.789.850
|% 2,52
|
|KRDMD
|3,36
|289.034.416
|% -0,88
|
|TURSG
|5,93
|436.859.488
|% 4,40
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7360
|7,7446
|% 0,30
|
|Euro
|9,0884
|9,0992
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,9055
|9,9551
|% -0,21
|
|Frank
|8,3985
|8,4491
|% 0,81
|
|Riyal
|2,0564
|2,0667
|% 0,44
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|10,46
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,16
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|-1,24
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-0,59
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,24
|