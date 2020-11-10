***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 10:09
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887707
BIST
10:171.228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.229
En Düşük
1.219
10:178,2611
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 0,2086
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
10:179,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,2677
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
10:17503,56
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 20,55
|Açılış
|: 503,56
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler10:15
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|6.610.081
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|KERVN
|0,86
|120.108
|% -9,47
|
|THYAO
|11,42
|748.561.151
|% 6,93
|
|GARAN
|7,37
|282.711.317
|% -1,47
|
|PGSUS
|52,35
|229.265.000
|% 7,76
|
|TCELL
|15,44
|223.650.578
|% -5,62
|
|TAVHL
|16,86
|168.288.632
|% 5,71
|
|THYAO
|11,42
|748.561.151
|% 6,93
|
|YKBNK
|2,42
|95.265.009
|% -2,02
|
|GARAN
|7,37
|282.711.317
|% -1,47
|
|ODAS
|3,53
|103.343.500
|% -1,12
|
|GSRAY
|4,02
|113.103.234
|% 4,96
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2479
|8,2593
|% 2,57
|
|Euro
|9,7579
|9,7764
|% 2,74
|
|Sterlin
|10,9076
|10,9623
|% 3,25
|
|Frank
|9,0529
|9,1075
|% 3,15
|
|Riyal
|2,2066
|2,2177
|% 3,07
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|21,58
|
|Altın Gr.
|504
|504
|21,22
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,22
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|-0,02
|
Seans Raporu
10:15
daha fazla
-
10:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 02 kaybederek (% -0.52 ) 1, 349
-
10:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:30XU100
Endeks 1, 228 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 3, 751.00 milyon TL de
-
10:30GLRYH
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 492 adet işlem
-
10:27ALCTL
Yüzde -9.24 oranında düşüşle 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 226 adet işlem