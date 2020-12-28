***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2020 10:08
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895081
BIST
12:521.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.442
En Düşük
1.432
12:527,4691
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -0,1172
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4597
12:529,1469
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0951
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1382
12:52452,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -5,83
|Açılış
|: 452,71
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
452,33
BIST En Aktif Hisseler12:52
|GUBRF
|70,40
|1.619.839.976
|% 10,00
|
|INTEM
|30,80
|6.475.637
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.104.372
|% 10,00
|
|CMBTN
|239,80
|27.487.009
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|BRYAT
|502,50
|261.089.511
|% -9,99
|
|SANKO
|9,48
|9.045.023
|% -7,42
|
|BRSAN
|28,18
|476.426.732
|% -7,00
|
|INVEO
|44,02
|39.331.621
|% -6,58
|
|BRKSN
|9,15
|4.521.369
|% -4,79
|
|GUBRF
|70,40
|1.619.839.976
|% 10,00
|
|SISE
|7,29
|904.682.287
|% 1,39
|
|KOZAL
|97,05
|610.516.598
|% 2,48
|
|BRSAN
|28,18
|476.426.732
|% -7,00
|
|TUPRS
|108,10
|339.019.896
|% 1,98
|
|SISE
|7,29
|904.682.287
|% 1,39
|
|SKBNK
|1,55
|181.888.598
|% 2,65
|
|TSKB
|1,83
|143.434.558
|% 0,00
|
|ODAS
|3,94
|304.286.928
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,16
|147.665.872
|% 0,93
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4608
|7,4691
|% -1,54
|
|Euro
|9,1365
|9,1469
|% -1,03
|
|Sterlin
|10,0958
|10,1465
|% -1,49
|
|Frank
|8,3703
|8,4208
|% -1,31
|
|Riyal
|1,9856
|1,9956
|% -1,49
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|5,67
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-25,00
|
|Tam
|2.984
|3.059
|-34,72
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,79
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,40
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,45
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,04
|
|B. Petrol
|51,99
|51,99
|0,65
|