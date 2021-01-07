***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2021 15:05
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897728
BIST
15:171.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,35
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:177,3127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3316
En Düşük
7,2382
15:178,9794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0292
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:17450,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 450,79
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:17
|TGSAS
|18,59
|10.710.911
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.503.731
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|121.472.162
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.138.870
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|24.834.229
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,43
|111.828.409
|% -7,30
|
|EKGYO
|2,59
|3.230.288.009
|% 9,28
|
|GARAN
|10,48
|1.137.695.498
|% 0,67
|
|ASELS
|18,99
|1.001.964.577
|% 1,61
|
|AKBNK
|7,49
|821.781.199
|% 1,77
|
|DOHOL
|3,39
|770.945.652
|% 4,63
|
|EKGYO
|2,59
|3.230.288.009
|% 9,28
|
|IHLGM
|1,42
|498.286.848
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,56
|454.385.034
|% -0,64
|
|DOHOL
|3,39
|770.945.652
|% 4,63
|
|TSKB
|1,84
|362.558.850
|% 2,22
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3074
|7,3127
|% 0,09
|
|Euro
|8,9708
|8,9794
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,9051
|9,9548
|% -0,10
|
|Frank
|8,2475
|8,2972
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9446
|1,9544
|% 0,13
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-1,12
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|-44,00
|
|Tam
|2.973
|3.048
|-44,85
|
|Yarım
|1.437
|1.475
|-21,70
|
|Çeyrek
|721
|737
|-10,84
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,08
|
Seans Raporu
15:17
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