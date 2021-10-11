***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 10:02
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969377
BIST
10:141.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.407
En Düşük
1.402
10:148,9325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0359
|Açılış
|: 8,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9050
|
8,9680
En Düşük
8,9134
10:1410,3471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0358
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3953
En Düşük
10,3399
10:14504,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,69
|Açılış
|: 504,08
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler10:14
|KSTUR
|205,70
|230.384
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|7.866.403
|% 9,98
|
|DOBUR
|35,12
|2.978.402
|% 9,96
|
|MERIT
|21,06
|6.248.324
|% 9,92
|
|AYCES
|59,80
|2.781.390
|% 8,73
|
|IDEAS
|38,86
|1.383.494
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|1.378.578
|% -9,72
|
|BAGFS
|21,32
|512.003
|% -6,08
|
|YEOTK
|89,25
|3.672.648
|% -5,95
|
|YUNSA
|16,90
|1.812.892
|% -4,20
|
|TUPRS
|125,80
|163.776.620
|% 2,28
|
|GARAN
|9,35
|157.296.371
|% 0,54
|
|EREGL
|17,34
|115.490.779
|% 1,58
|
|PETKM
|6,20
|95.832.746
|% 0,98
|
|SASA
|27,58
|76.694.106
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,79
|53.993.722
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,38
|44.124.068
|% 0,42
|
|GARAN
|9,35
|157.296.371
|% 0,54
|
|PETKM
|6,20
|95.832.746
|% 0,98
|
|KRDMD
|6,54
|60.247.136
|% 1,71
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9292
|8,9325
|% -0,40
|
|Euro
|10,3410
|10,3471
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,1683
|12,2294
|% -0,05
|
|Frank
|9,6032
|9,6610
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3776
|2,3895
|% -0,28
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-2,83
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|-12,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|13,96
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|6,75
|
|Çeyrek
|808
|826
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|1,20
|
Seans Raporu
10:14
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-
10:30PRKAB
Yüzde 7.16 oranında artışla 23.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 390, 882 adet işlem
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10:29AVGYO
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 234, 925 adet işlem
-
10:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, VESTL, GUBRF
-
10:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KRDMD
-
10:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 63 artarak (% 0.62 ) 1, 234