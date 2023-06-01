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***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

01.06.2023 17:33
***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)


***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2023 tarih ve 26/604 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 100.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 75.000.000.- Türk lirası tutarındaki 126 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan İzahnamenin Özet kısmı ekte ve şirketimiz web sitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde (https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2023/) yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155349


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