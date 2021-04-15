***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2021 12:58
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2021
Tescil Tarihi
15.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
31.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız Denetim Kuruluşu/Denetçi olarak seçimine ilişkin alınan karar İstanbul Ticaret Odası tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928406
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