***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 4 Mayıs 2020 tarihli toplantısında,Şirket sermayesinin 400.000,00 TL'sından 50.000,00 TL'sına azaltılması ve ana sözleşmenin 9. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir. Bankamız Esas Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin "eski" ve " yeni"şekli ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842443BIST