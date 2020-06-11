***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.06.2020 17:07
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020,04.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 04.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız
İlgide yeralan Özel durum açıklamalarımızla Şirketimiz sermayesinin 400.000 TL'den 50.000 TL'ye azaltılması kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 9 uncu maddesinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiği duyurulmuştu.SPK Onaylı tadil metnini ekte kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850684
BIST
17:19109.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -410,26
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
17:196,8266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0509
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8276
En Düşük
6,7686
17:197,7828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0740
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7850
En Düşük
7,6811
17:19382,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,38
|Açılış
|: 382,09
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
382,35
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|4.594.456
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|2.960.640
|% 10,00
|
|TURGG
|49,76
|23.114.840
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|161.711.132
|% 9,99
|
|YESIL
|16,29
|30.896.036
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|RODRG
|2,57
|284.907
|% -7,89
|
|IZTAR
|6,14
|3.252.216
|% -7,39
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|EKGYO
|1,96
|1.249.399.581
|% 0,51
|
|ASELS
|32,20
|892.890.384
|% 0,00
|
|GARAN
|8,11
|750.451.478
|% -0,98
|
|PETKM
|3,89
|660.806.183
|% 2,37
|
|SOKM
|13,12
|546.579.866
|% 5,13
|
|EKGYO
|1,96
|1.249.399.581
|% 0,51
|
|TSKB
|1,27
|414.526.303
|% 6,72
|
|IHLGM
|1,67
|490.110.900
|% 9,87
|
|ODAS
|2,04
|376.257.073
|% 0,99
|
|PETKM
|3,89
|660.806.183
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6165
|8,6598
|% 0,10
|
|Frank
|7,2263
|7,2698
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8129
|1,8220
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,94
|
|Altın Gr.
|381
|382
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.493
|11,10
|
|Tam
|2.542
|2.562
|11,60
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|7,50
|
|Çeyrek
|620
|626
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,01
|
|B. Petrol
|39,12
|39,12
|-2,61
|
Seans Raporu
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-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -919, 3 kaybederek (% -0.72 ) 126, 847
-
17:33XU100
Endeks 109, 340 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 13, 999.00 milyon TL de
-
17:30YAPRK
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 686 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 109, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 13, 859.00 milyon TL de
-
17:27CRDFA
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 189 adet işlem