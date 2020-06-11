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***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

11.06.2020 17:07
GÜNCEL HABERLER



***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020,04.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 04.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız 
İlgide yeralan Özel durum açıklamalarımızla Şirketimiz sermayesinin 400.000 TL'den 50.000 TL'ye azaltılması kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 9 uncu maddesinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiği duyurulmuştu.SPK Onaylı tadil metnini ekte kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850684


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 4.594.456 % 10,00  
DOBUR 13,20 2.960.640 % 10,00  
TURGG 49,76 23.114.840 % 9,99  
ARDYZ 32,36 161.711.132 % 9,99  
YESIL 16,29 30.896.036 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6165 8,6598 % 0,10  
Frank 7,2263 7,2698 % 1,10  
Riyal 1,8129 1,8220 % 0,76  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.743 3,94  
Altın Gr. 381 382 2,81  
Cumhuriyet 2.469 2.493 11,10  
Tam 2.542 2.562 11,60  
Yarım 1.240 1.251 7,50  
Çeyrek 620 626 3,30  
Gümüş.Ons 18,05 18,09 -0,03  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 0,01  
B. Petrol 39,12 39,12 -2,61  
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