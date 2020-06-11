***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2020,04.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 04.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızİlgide yeralan Özel durum açıklamalarımızla Şirketimiz sermayesinin 400.000 TL'den 50.000 TL'ye azaltılması kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 9 uncu maddesinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiği duyurulmuştu.SPK Onaylı tadil metnini ekte kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850684BIST