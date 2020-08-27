***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.08.2020 16:12
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Açıklamalar
Şirket ödenmiş sermayesinin 400.000 TL'den 50.000 TL'ye indirilmesi suretiyle esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 9 uncu maddesinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.06.2020 tarih ve 5713 sayılı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı kararı ile onayından geçmiş ve 27.08.2020 tarihli Genel Kurul'da oybirliği ile kabul edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871415
BIST
16:141.108
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En Düşük
6,38
BIST En Aktif Hisseler16:14
|FMIZP
|93,50
|40.338.664
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.078.070
|% 10,00
|
|RAYSG
|7,59
|15.965.554
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|6.734.521
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.949.373
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|836.810
|% -10,00
|
|NIBAS
|14,51
|2.498.894
|% -6,39
|
|DGGYO
|12,03
|31.934.555
|% -5,05
|
|PRKME
|4,38
|182.264.113
|% -4,78
|
|DMSAS
|5,66
|160.599.299
|% -4,71
|
|GUSGR
|6,64
|774.798.572
|% 0,91
|
|GARAN
|6,99
|703.407.484
|% 1,30
|
|SISE
|6,19
|524.733.065
|% -0,96
|
|FENER
|24,68
|489.069.426
|% 7,12
|
|TUPRS
|82,90
|483.157.624
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,46
|272.366.701
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,87
|287.341.095
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,10
|245.543.848
|% 1,45
|
|GUSGR
|6,64
|774.798.572
|% 0,91
|
|PETKM
|4,00
|464.063.460
|% -0,74
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3241
|7,3282
|% -0,46
|
|Euro
|8,7019
|8,7146
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,6700
|9,7185
|% -0,31
|
|Frank
|8,0506
|8,0991
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9492
|1,9589
|% -0,44
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|11,02
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.088
|-4,00
|
|Tam
|3.036
|3.113
|-0,58
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|-0,28
|
|Çeyrek
|736
|753
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,74
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
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|B. Petrol
|45,81
|45,81
|-0,35
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