***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ödenmiş sermayesinin 400.000 TL'den 50.000 TL'ye indirilmesi suretiyle esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 9 uncu maddesinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.06.2020 tarih ve 5713 sayılı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı kararı ile onayından geçmiş ve 27.08.2020 tarihli Genel Kurul'da oybirliği ile kabul edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871415BIST