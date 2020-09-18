***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.09.2020 16:16
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ödenmiş sermayesinin 400.000 TL'den 50.000 TL'ye indirilmesi suretiyle esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 9 uncu maddesinin tadili 18.09.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875671
BIST
16:251.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:257,5745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:258,9702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:25474,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,59
|Açılış
|: 474,31
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:23
|AYCES
|77,55
|6.931.957
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.251.190
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|65.082.982
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,24
|1.302.177.002
|% 3,18
|
|PETKM
|4,39
|740.693.083
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,59
|548.800.603
|% 7,02
|
|DGKLB
|2,61
|424.958.896
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,51
|389.699.311
|% 7,34
|
|KRDMD
|3,24
|1.302.177.002
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,59
|548.800.603
|% 7,02
|
|PETKM
|4,39
|740.693.083
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,61
|424.958.896
|% -9,06
|
|IHLAS
|1,06
|122.119.611
|% 0,00
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5716
|7,5759
|% 0,39
|
|Euro
|8,9609
|8,9649
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,7837
|9,8328
|% 0,24
|
|Frank
|8,2856
|8,3355
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0119
|2,0220
|% 0,31
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,10
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|20,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|20,58
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|9,95
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,98
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,36
|
Seans Raporu
16:23
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-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 38 artarak (% 0.14 ) 1, 018
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, BEYAZ, ARTI, BMELK, COSMO, OSMEN, UZERB, ROYAL, TKURU, YBTAS
-
16:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANEL, YONGA, TACTR, BRKO
-
16:35
DENGE, DMSAS, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:35
DAGHL, GOLTS, JANTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında