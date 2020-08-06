BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|39.663.804
|% 10,00
|EKIZ
|9,36
|3.002.318
|% 9,99
|RTALB
|47,18
|97.630.824
|% 9,98
|KLGYO
|8,71
|41.039.827
|% 9,97
|ERSU
|4,42
|43.450.445
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,4763
|9,5238
|% 2,86
|Frank
|7,9093
|7,9569
|% 2,38
|Riyal
|1,9230
|1,9327
|% 2,66
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.057
|2.057
|18,52
|Altın Gr.
|478
|478
|16,71
|Cumhuriyet
|3.174
|3.333
|238,90
|Tam
|3.270
|3.450
|265,50
|Yarım
|1.587
|1.672
|117,40
|Çeyrek
|796
|841
|62,50
|Gümüş.Ons
|28,35
|28,39
|1,42
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,48
|B. Petrol
|45,13
|45,13
|-0,06
Seans Raporu
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 39 kaybederek (% -3.86 ) 1, 181
- 17:58XU100 Endeks 1, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 49 altında . İşlem hacmi 22, 206.00 milyon TL de
- 17:58TEKTU Yüzde -8.92 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 200, 030 adet işlem
- 17:57TMPOL Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 075 adet işlem
- 17:56GUSGR Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 548, 728 adet işlem