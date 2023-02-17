***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 Dönemine ait yıllık faaliyet raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114993BIST