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***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

25.02.2021 18:14



***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2021
Karar Sayısı
72
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE  SORUMLULUK BEYANI Bereket Varlık Kiralama A.Ş.'nin, 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tabloların  ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını şirketin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Melikşah Utku Yönetim Kurulu Başkanı    Mansur Çelepkolu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tülay Şalva Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öz Yönetim Kurulu Üyesi   Mustafa Karamehmetoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Keskin Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Memiş Yönetim Kurulu Üyesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912966


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Tam 2.744 2.815 -13,76  
Yarım 1.326 1.362 -6,66  
Çeyrek 665 681 -3,33  
Gümüş.Ons 27,70 27,73 -0,21  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,02  
B. Petrol 65,79 65,79 -0,39  
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